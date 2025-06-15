Робота для пенсіонерів у Харкові сьогодні є реальною можливістю залишатися активним та отримувати гідний дохід.

Робота для пенсіонерів у Харкові стає все доступнішою, адже компанії дедалі частіше відкривають вакансії з лояльними вимогами та гнучким графіком, повідомляє Politeka.

У місті зараз актуальні одразу кілька пропозицій, де працедавці готові брати людей поважного віку, а також студентів та осіб з інвалідністю.

Так, одна з компаній шукає водія-експедитора для доставки питної води. Заробітна плата — від 23 000 до 30 000 грн на місяць, повна зайнятість, Основ’янський район. Потрібні водії з категорією B, C, C1. Роботодавець відкрито заявляє про готовність наймати пенсіонерів.

Інша вакансія — майстер з ремонту холодильного обладнання. Пропонується часткова зайнятість, зарплата від 20 000 грн, Індустріальний район. Основні обов’язки: обслуговування та ремонт техніки. Тут також зазначено, що готові співпрацювати з працівниками пенсійного віку.

Також у Шевченківському районі потрібен продавець: офіційне працевлаштування, повний соцпакет, графік 4/4, зарплата до 23 000 грн. Вакансія передбачає стабільність та кар'єрні перспективи.

Робота для пенсіонерів у Харкові сьогодні — це реальна можливість залишатися активним та отримувати гідний дохід.

З огляду на дефіцит кадрів, працедавці дедалі частіше відкривають двері для тих, хто готовий працювати, незалежно від віку.

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