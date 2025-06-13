Подорожчання продуктів у Харківській області відбувається на фоні стабільного попиту та коливань ринку, що впливає на витрати споживачів.

Подорожчання продуктів у Харківській області зафіксоване на початку червня, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією порталу Мінфін, середня ціна кефіру «Селянський» 2,5% (950 мл) на початок місяця склала 61,49 грн. Вартість у різних торгових мережах відрізняється: у Auchan – 53,90, у Megamarket – 66, у Metro – 56,06, у Novus – 69,99. У порівнянні з травнем, коли середній цінник становила 62,32 грн, спостерігається незначне коливання.

У мережі Рост кефір 2,5% (840 г) ТМ «Ферма» продають за 58,30 гривень, маргарин «Щедро» 72% – 36,96, масло «Селянське» 73% (180 г) коштує 74,10, а сметана «President» 15% (180 г) – 32,99 грн.

Інші молочні продукти також демонструють зростання розцінок. Зокрема, масло «Яготинське» 73% подорожчало на 5 гривень за місяць і тепер коштує 108,95. Сметана «Президент» 15% зросла в ціні на 0,50 і становить 54,49. Маргарин «Олком» вершковий 72,5% в середньому коштує 35,20, що на 0,75 більше, ніж у травні.

Подорожчання продуктів у Харківській області відбувається на фоні стабільного попиту та коливань ринку, що впливає на витрати споживачів. Для економії рекомендується порівнювати ціни у різних торгових мережах.

Прогнозується, що сезонні фактори та зміни у собівартості виробництва можуть спричинити подальші коливання цін.

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