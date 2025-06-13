Подорожание продуктов в Харьковской области происходит на фоне устойчивого спроса и колебаний рынка, что влияет на расходы потребителей.

Подорожание продуктов в Харьковской области зафиксировано в начале июня, сообщает Politeka.

Согласно информации портала Минфин , средняя цена кефира «Крестьянский» 2,5% (950 мл) на начало месяца составила 61,49 грн. Стоимость в разных торговых сетях отличается: у Auchan – 53,90, у Megamarket – 66, у Metro – 56,06, у Novus – 69,99. По сравнению с маем, когда средний ценник составил 62,32 грн, наблюдается незначительное колебание.

В сети Рост кефир 2,5% (840 г) ТМ "Ферма" продают за 58,30 гривен, маргарин "Щедро" 72% - 36,96, масло "Крестьянское" 73% (180 г) стоит 74,10, а сметана "President" 19% (18).

Остальные молочные продукты также демонстрируют рост расценок. В частности, масло Яготинское 73% подорожало на 5 гривен в месяц и теперь стоит 108,95. Сметана "Президент" 15% выросла в цене на 0,50 и составляет 54,49. Маргарин «Олком» сливочный 72,5% в среднем стоит 35,20, что на 0,75 больше, чем в мае.

Подорожание продуктов в Харьковской области происходит на фоне устойчивого спроса и колебаний рынка, что влияет на расходы потребителей. Для экономии рекомендуется сравнивать цены в разных торговых сетях.

Прогнозируется, что сезонные факторы и изменения в себестоимости производства могут повлечь за собой дальнейшие колебания цен.

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