Работа для пенсионеров в Харькове становится все доступнее, ведь компании все чаще открывают вакансии с лояльными требованиями и гибким графиком, сообщает Politeka.
В городе сейчас актуальны сразу несколько предложений, где работодатели готовы брать людей преклонных лет, а также студентов и лиц с инвалидностью.
Да, одна из компаний ищет водителя-экспедитора для доставки питьевой воды. Заработная плата – от 23 000 до 30 000 грн в месяц, полная занятость, Основянский район. Требуются водители с категорией B, C, C1. Работодатель открыто заявляет о готовности нанимать пенсионеров.
Другая вакансия - мастер по ремонту холодильного оборудования . Предлагается частичная занятость, зарплата от 20000 грн, Индустриальный район. Основные обязанности: обслуживание и ремонт техники. Здесь также отмечено, что готовы сотрудничать с работниками пенсионного возраста.
Также в Шевченковском районе требуется продавец : официальное трудоустройство, полный соцпакет, график 4/4, зарплата до 23 000 грн. Вакансия подразумевает стабильность и карьерные перспективы.
Работа для пенсионеров в Харькове сегодня – это реальная возможность оставаться активной и получать достойный доход.
Учитывая дефицит кадров, работодатели все чаще открывают двери для тех, кто готов работать, независимо от возраста.
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