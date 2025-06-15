Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 9 по 15 червня обіцяє пору без несподіваних сюрпризів.

Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 16 по 22 червня склали синоптики та розповіли, якими погодними умовами супроводжуватиметься цей період, передає Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди в Одесі на тиждень з 9 по 15 червня. Тиждень розпочнеться з теплої погоди. У понеділок, 16-ого числа: вранці небо буде ясним, у другій половині дня затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +17 до +25°C.

Вівторок, 17.06: весь день триматиметься похмурим, проте очікується недовге прояснення. Дождів не спостерігатиметься. Денна температура сягне +26°C.

У середу, 18.06: прогнозують температуру в межах від +20 до +26°C. Ранок та вечір в місті будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.

У четвер, 19.06: синоптики обіцяють від 17 до 26 градусів зі знаком "+". Хмари на небі спостерігатимуться, проте ввечері стане ясно. Без дождів.

В п'ятницю 20-ого: вдень можлива недовга окупація неба хмарами. Стопчики термометрів піднімуться до +26 градусів.

В суботу 21-ого числа: температура протримається на рівні +26 градусів. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Дождів не прогнозують.

Неділя 22.06: очікується ясне небо. Без опадів. Протримається +17 до +26. Отже прогноз погоди в Одесі на тиждень з 9 по 15 червня обіцяє теплу пору без неприємних сюрпризів.

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