Прогноз погоды в Одессе на неделю с 9 по 15 июня обещает время без неожиданных сюрпризов.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 16 по 22 июня составили синоптики и рассказали, каким погодным условиям будет сопровождаться этот период, передает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Одессе на неделю с 9 по 15 июня. Неделя начнется в теплую погоду. В понедельник, 16 числа : утром небо будет ясным, во второй половине дня затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Без осадков. Столбики термометров будут колебаться от +17 до +25°C.

Вторник, 17.06: весь день будет держаться пасмурным, однако ожидается недолгое прояснение. Дождей не будет. Днем температура покажет 27°C.

В среду, 18.06: прогнозируют температуру в пределах от +20 до +26°C. Утром и вечером в городе будут ясными, днем ​​ожидается облачность. Без осадков.

В четверг, 19:06: синоптики обещают от 17 до 26 градусов со знаком "+". Облака на небе будут наблюдаться, однако вечером станет ясно. Без дождей.

В пятницу двадцатого : днем ​​возможна недолгая оккупация неба облаками. Стопчики термометров поднимутся до +26 градусов.

В субботу 21 числа: температура продержится на уровне +26 градусов. Во второй половине дня затянется облаками, чтобы к вечеру опять очиститься. Дожди не прогнозируют.

Воскресенье 22:06: ожидается ясное небо. Без осадков. Продержится +17 до +26. Итак, прогноз погоды в Одессе на неделю с 9 по 15 июня обещает теплое время без неприятных сюрпризов.

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