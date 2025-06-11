Безкоштовне житло для ВПО у Одесі можна знайти за певними адресами.

Безкоштовне житло для ВПО у Одесі можна знайти за декількома адресами, допомогу надають благодійні фонди та міська рада, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали важливу інформацію для тих, хто потребує прихистку.

Так, християнська місія «Нове Життя» продовжує підтримувати українців у різних сферах життя — від побутових потреб до духовної розради. Продовжує працювати гуртожиток «Християнська місія «Нове життя» за адресою вул. Танкістів, 43-А.

Команда також продовжує роздавати продуктові набори тривалого зберігання тим, хто цього потребує найбільше. Підтримку тут надають:

багатодітні сім’ї,

люди з інвалідністю,

родини, які втратили дім через війну й не мають куди повернутись,

малозабезпечені,

самотні люди похилого віку,

усі, хто сьогодні опинився в складних життєвих обставинах.

Крім того, також безкоштовне житло для ВПО у Одесі можна знайти за адресами:

вул. Красна, 11

Цей прихисток налічує 61 кімнату, розраховану на 160 осіб. Особливу увагу тут приділяють людям з інвалідністю та маломобільним — заклад має змогу прийняти до 33 таких осіб.

вул. Хімічна, 5

Ще один затишний прихисток, що готовий прийняти до 120 людей. Також обладнано умови для розміщення 4 маломобільних осіб або людей з інвалідністю.

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Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: куди можна звертатися за допомогою.