Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе можно найти по нескольким адресам, помощь оказывают благотворительные фонды и городской совет, сообщает Politeka.net.
Мы собрали важную информацию для тех, кто нуждается в убежище.
Так, христианская миссия «Новая Жизнь» продолжает поддерживать украинцев в разных сферах жизни — от бытовых нужд до духовного утешение. Продолжает работать общежитие «Христианская миссия «Новая жизнь» по адресу ул. Танкистов, 43-А.
Команда также продолжает раздавать продуктовые наборы длительного хранения тем, кто в этом нуждается больше всего.
- многодетные семьи,
- люди с инвалидностью,
- семье, потерявшим дом из-за войны и некуда вернуться,
- малообеспеченные,
- одинокие старики,
- все, кто сегодня очутился в сложных жизненных обстоятельствах.
Кроме того, также бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе можно найти по адресам:
ул. Красная, 11
Это убежище насчитывает 61 комнату, рассчитанную на 160 человек. Особое внимание здесь уделяют людям с инвалидностью и маломобильным — заведение может принять до 33 таких лиц.
ул. Химическая, 5
Еще одно уютное убежище, которое готово принять до 120 человек. Также оборудованы условия для размещения 4 маломобильных лиц или людей с инвалидностью.
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Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: куда можно обращаться за помощью.