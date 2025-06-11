Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе можно найти по определенным адресам.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе можно найти по нескольким адресам, помощь оказывают благотворительные фонды и городской совет, сообщает Politeka.net.

Мы собрали важную информацию для тех, кто нуждается в убежище.

Так, христианская миссия «Новая Жизнь» продолжает поддерживать украинцев в разных сферах жизни — от бытовых нужд до духовного утешение. Продолжает работать общежитие «Христианская миссия «Новая жизнь» по адресу ул. Танкистов, 43-А.

Команда также продолжает раздавать продуктовые наборы длительного хранения тем, кто в этом нуждается больше всего.

многодетные семьи,

люди с инвалидностью,

семье, потерявшим дом из-за войны и некуда вернуться,

малообеспеченные,

одинокие старики,

все, кто сегодня очутился в сложных жизненных обстоятельствах.

Кроме того, также бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе можно найти по адресам:

ул. Красная, 11

Это убежище насчитывает 61 комнату, рассчитанную на 160 человек. Особое внимание здесь уделяют людям с инвалидностью и маломобильным — заведение может принять до 33 таких лиц.

ул. Химическая, 5

Еще одно уютное убежище, которое готово принять до 120 человек. Также оборудованы условия для размещения 4 маломобильных лиц или людей с инвалидностью.

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