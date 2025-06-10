Розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Одесі визначається окремо у кожному випадку.

Грошова допомога для пенсіонерів у Одесі надається релігійною місією «Карітас-Спес Одеса» в межах проєкту RISE, спрямованого на українців, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні організаторів у соцмережі Facebook. Виплата надається мешканцям Одеської області, які постраждали від наслідків війни й потребують невідкладної підтримки.

Підтримка надається тим українцям, що мають статус ВПО. Розмір виплати визначається окремо у кожному випадку. Для цього потрібно пройти попередню реєстрацію та звернутися до осередків організації за адресою: вул. Мала Арнаутська, 88.

Окремим напрямом в рамках проєкту є екстрена фінансова підтримка для:

переселенців, які прибули не пізніше ніж 30 днів тому з тимчасово окупованих територій або зон активних бойових дій;

осіб, що проживають у межах 30 км від лінії фронту.

Це одноразова грошова допомога для пенсіонерів у Одесі за три місяці — по 3600 гривень на особу щомісяця, максимум для чотирьох осіб у домогосподарстві. Отже, загальна сума може становити до 43 000 гривень.

Подати заявку на участь у програмі можна через телеграм-бот, але реєстрація відкривається залежно від наявності фінансування.

Претендувати на допомогу можуть лише ті, хто не отримував аналогічну підтримку від інших організацій протягом останніх трьох місяців і раніше не був учасником програм «Карітас-Спес».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Одесі: виплати призначаються у червні, кому надається пріоритет.

Також Politeka писала, Мобілізація в Одесі: чоловік поставив ТЦК умови для свого призову, історія закінчилась в суді.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: куди можна звертатися за допомогою.