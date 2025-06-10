Размер денежной помощи для пенсионеров в Одессе определяется отдельно в каждом случае.

Денежная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется религиозной миссией «Каритас-Спес Одесса» в рамках проекта RISE, направленного на украинцев, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организаторов в соцсети Facebook. Выплата предоставляется жителям Одесской области, которые пострадали от последствий войны и нуждаются в неотложной поддержке.

Поддержка предоставляется украинцам, имеющим статус ВПЛ. Размер выплаты определяется раздельно в каждом случае. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию и обратиться в центр организации по адресу: ул. Малая Арнаутская, 88

Отдельным направлением в рамках проекта является экстренная финансовая поддержка для:

переселенцев, прибывших позже 30 дней назад с временно оккупированных территорий или зон активных боевых действий;

лиц, проживающих в пределах 30 км от линии фронта.

Это единовременная денежная помощь для пенсионеров в Одессе за три месяца — по 3600 гривен на человека ежемесячно, максимум для четырех человек в домохозяйстве. Таким образом, общая сумма может составлять до 43 000 гривен.

Подать заявку на участие в программе можно через телеграмм-бот, но регистрация открывается в зависимости от наличия финансирования.

Претендовать на помощь могут только те, кто не получал аналогичную поддержку от других организаций в течение последних трех месяцев и раньше не являлся участником программ «Каритас-Спес».

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