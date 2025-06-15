Прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 16 по 22 червня обіцяє погодні сюрпризи.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 16 по 22 червня підготували синоптики та розкрили, якими ці дні будуть для містян, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 16 по 22 червня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. У понеділок 16-ого числа: небо буде похмурим, з ранку йтиме дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Температура повітря підніметься до +26 градусів.

У вівторок 17.06: стане трішки тепліше, повітря прогріється до +27 градусів. Небозвід буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.

Середа 18.06: триматиметься хмарність. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура – від +18 до +26 градусів.

У четвер, 19.06: синоптики обіцяють від 17 до 25 градусів зі знаком "+". У середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора.

П'ятниця 20-ого: хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів. Температура повітря – +17 до +24.

Субота 21-ого: хмари ввечері повинні розсіятися. Без дождів - прогріється від +16 до +24.

Неділя 22.06: увесь день небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Дождів не очікується. Протримається +17 до +24. Отже прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 16 по 22 червня обіцяє погодні сюрпризи.

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