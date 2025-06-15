Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 16 по 22 июня обещает погодные сюрпризы.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 16 по 22 июня подготовили синоптики и раскрыли, какими эти дни будут для горожан, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 16 по 22 июня, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. В понедельник 16-го числа: небо будет пасмурным, с утра будет идти мелкий дождь, который прекратится только вечером. Температура воздуха поднимется до +26 градусов.

Во вторник 17.06: станет немного теплее, воздух прогреется до +27 градусов. Небосвод будет ясным до самого завершения дня. Без осадков.

Среда 18.06: облачно. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который пройдет до конца суток. Температура – ​​от +18 до +26 градусов.

В четверг, 19:06: синоптики обещают от 17 до 25 градусов со знаком "+". В середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который пройдет до конца суток.

Пятница 20-го: облака появятся на небе только для того, чтобы вечером рассеяться. Без осадков. Температура воздуха – +17 до +24.

Суббота двадцать первого: облака вечером должны рассеяться. Без дождей – прогреется от +16 до +24.

Воскресенье 22.06: весь день небо будет ясным, и облака не омрачат его до конца дня. Осадков не ожидается. Продержится +17 до +24. Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 16 по 22 июня обещает погодные сюрпризы.

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