Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 16 по 22 червня обіцяє неприємні погодні сюрпризи та прохолоду.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 16 по 22 червня склали синоптики та розкрили, чого очікувати містянам, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 16 по 22 червня. У понеділок 16-ого числа:дрібний дощ, який розпочнеться вранці, після полудня може посилитися, але через деякий час повинен скінчитися. Температура повітря сягне максимум +21°C.

У вівторок, 17.06: повітря прогріється до +24°C. Ясним небо буде тільки вранці, потім його затягне хмарами. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Середа, 18.06: досвітні хмари протримаються. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Температурні коливання — від +18 до +22°C.

Четвер, 19 червня: пасмурно триматиметься до кінця доби, вдень та ввечері йтиме злива. Впродовж дня температура триматиметься в межах +15…+22°C.

У п’ятницю, 20.06: порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня зміниться на похмурість до кінця доби. Удень і ввечері йтиме злива. Температура повітря триматиметься в межах +15…+22°C.

Субота, 21.06: хмари закриють небо та протримаються до пізнього вечора. Усю другу половину дня будуть опади. Температура коливатиметься від +14 до +20°C.

У неділю 22.06: порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади накриють місто вдень. Температурні показники — від +14 до +20°C. Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 16 по 22 червня обіцяє неприємні погодні сюрпризи та прохолоду.

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