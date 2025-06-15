Прогноз погоды в Харькове на неделю с 16 по 22 июня обещает неприятные погодные сюрпризы и прохладу.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 16 по 22 июня составили синоптики и раскрыли, чего ждать горожанам, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 16 по 22 июня. В понедельник 16 числа: мелкий дождь, который начнется утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время должен закончиться. Температура воздуха составит максимум +21°C.

Во вторник, 17.06: воздух прогреется до +24°C. Ясным небо будет только утром, затем его затянет облаками. Днем, вероятно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера.

Среда, 18.06: дождливые облака продержатся. С середины дня и до его конца будет идти мелкий дождь. Температурные колебания от +18 до +22°C.

Четверг, 19 июня: облачно будет держаться до конца суток, днем ​​и будет идти ливень. В течение дня температура будет держаться в пределах +15…+22°C.

В пятницу, 20.06: порадует безоблачным утром, но уже в середине дня сменится мрачностью к концу суток. Днем и вечером будет идти ливень. Температура воздуха будет держаться в пределах +15…+22°C.

Суббота, 21.06: облака закроют небо и продержатся до позднего вечера. Всю вторую половину дня будут осадки. Температура будет колебаться от +14 до +20°C.

В воскресенье 22.06: порадует безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Осадки покроют город днем. Температурные показатели от +14 до +20°C. Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 16 по 22 июня обещает неприятные сюрпризы и прохладу.

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