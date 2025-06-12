Літо приносить не лише тепло, а й новий графік поїздів з Житомира, тож розповідаємо про нього детальніше.

Новий графік поїздів з Житомира передбачає, що "Укрзалізниця" анонсувала запуск додаткових пасажирських складів на популярні напрямки, повідомляє Politeka.

Як інформує компанія на офіційному сайті, тепер любителі пересуватися залізницею зможуть доїхати з нашого міста до Одеси ще зручніше.

Згідно з повідомленням пресслужби "Укрзалізниці", цього літа попит на квитки на залізницю традиційно зростає. Щоб усі бажаючі могли комфортно і без зайвих пересадок дістатися до місць відпочинку, у розклад включили 18 пар додаткових пасажирських складів.

Зважаючи на це, новий графік поїздів з Житомира, дає можливість легше дістатися до Одеси та Черкас. На №147/148 продовжили маршрут і тепер він виходить за межі Києва.

Завдяки цьому, жителі нашого облцентру та сусідніх регіонів без зайвих пересадок можуть відправитися до моря. Наразі із Києва він відправляється о 17:25 і прибуває до Одеси о 6:23 ранку. У зворотному напрямку він вирушає о 19:50 і прибуває до кінцевої о 9:02.

У компанії кажуть, що наразі квитки на цей рейс ще не доступні, проте найближчим часом вони з'являться. Придбати їх можна буде на офіційному сайті, в додатку, або ж у касах вокзалів.

Варто нагадати, що перший пасажирський склад із таким же сполученням почав курсувати ще у 2019 році. Потім у 2020 році прямого сполучення не було зовсім, а влітку 2021 року він ходив лише два місяці. Тепер завдяки новому графіку поїздів з Житомира цей маршрут стає доступним на триваліший період.

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