Лето приносит не только тепло, но и новый график поездов из Житомира, так что рассказываем о нем подробнее.

Новый график поездов из Житомира предусматривает, что "Укрзализныця" анонсировала запуск дополнительных пассажирских составов в популярные направления, сообщает Politeka.

Как информирует компания на официальном сайте, теперь любители передвигаться по железной дороге смогут доехать из нашего города в Одессу еще удобнее.

Согласно сообщению прессслужбы "Укрзализныци", этим летом спрос на билеты на железную дорогу традиционно растет. Чтобы все желающие могли комфортно и без лишних пересадок добраться до мест отдыха, в расписание включено 18 пар дополнительных пассажирских составов.

Ввиду этого новый график поездов из Житомира дает возможность легче добраться до Одессы и Черкасс. На №147/148 продолжили маршрут и теперь он выходит за пределы Киева.

Благодаря этому жители нашего облцентра и соседних регионов без лишних пересадок могут отправиться к морю. Из Киева он отправляется в 17:25 и прибывает в Одессу в 6:23 утра. В обратном направлении он отправляется в 19:50 и прибывает в конечный в 9:02.

В компании говорят, что билеты на этот рейс пока не доступны, однако в ближайшее время они появятся. Приобрести их можно будет на официальном сайте, в приложении, или же в кассах вокзалов.

Следует напомнить, что первый пассажирский состав с таким же сообщением начал курсировать еще в 2019 году. Затем в 2020 году прямого сообщения не было совсем, а летом 2021 года он ходил всего два месяца. Теперь благодаря новому графику поездов из Житомира этот маршрут становится доступным на более длительный период.

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