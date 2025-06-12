Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів надаються українцям не кожного дня.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Україні видаються на постійній основі низкою благодійних організацій та фондів, повідомляє Politeka.net.

Публікуємо важливу інформацію.

Суми та область

Гуманітарний штаб надає допомогу соціально вразливим категоріям українців у вигляді гігієнічних наборів. Також тут можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області.

Графік роботи: понеділок — п’ятниця, з 9:00 до 15:00. Адреса: вул. Воскресенська, 16.

Видача гуманітарної допомоги здійснюється двічі на тиждень — у вівторок і п’ятницю. У ці дні:

Видається 200 талонів у порядку живої черги.

Додатково вносять до списку 50 матерів для отримання дитячого харчування та підгузків.

Усі охочі отримати продуктовий набір записуються до списку.

Полтава та область

Продукти можуть отримати кожного дня, крім вихідних днів, у вигляді гарячих обідів. Абонемент на безкоштовні продукти надається тим переселенцям, які належать до однієї з таких категорій:

багатодітні родини;

вагітні та жінки, які годують дітей віком до 2 років;

особи з тяжкими захворюваннями;

люди з інвалідністю I–II групи;

самотні люди літнього віку (60+);

одинокі матері, батьки чи опікуни неповнолітніх дітей.

Для реєстрації потрібно звернутися особисто за адресою: вул. Пилипа Орлика, 20/1.

Дніпро та область

Центр підтримки переселенців Краматорського району «МиРазом» у місті Дніпро оголошує відкриття запису на отримання гуманітарної допомоги в межах Всеукраїнського благодійного проєкту «Пакунок Підтримки».

Цей проєкт реалізується завдяки спільним зусиллям українських виробників, міжнародних донорів та благодійних організацій. Видача допомоги у вигляді продуктових наборів та інших необхідних життя речейі здійснюється на базі Центру «МиРазом» за сприяння районної державної та військової адміністрацій.

Для запису телефонуйте за номером, вказаним у оголошенні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: куди звертатись та які документи необхідно мати з собою.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одесі: сума виплат визначається в кожному випадку окремо, де можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: яку підтримку готові надати літнім українцям.



