Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Україні видаються на постійній основі низкою благодійних організацій та фондів, повідомляє Politeka.net.

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Суми та область

Гуманітарний штаб надає допомогу соціально вразливим категоріям українців у вигляді гігієнічних наборів. Також тут можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області.

Графік роботи: понеділок — п’ятниця, з 9:00 до 15:00. Адреса: вул. Воскресенська, 16.

Видача гуманітарної допомоги здійснюється двічі на тиждень — у вівторок і п’ятницю. У ці дні:

  • Видається 200 талонів у порядку живої черги.
  • Додатково вносять до списку 50 матерів для отримання дитячого харчування та підгузків.
  • Усі охочі отримати продуктовий набір записуються до списку.

Полтава та область

Продукти можуть отримати кожного дня, крім вихідних днів, у вигляді гарячих обідів. Абонемент на безкоштовні продукти надається тим переселенцям, які належать до однієї з таких категорій:

  • багатодітні родини;
  • вагітні та жінки, які годують дітей віком до 2 років;
  • особи з тяжкими захворюваннями;
  • люди з інвалідністю I–II групи;

Дефіцит продуктів

  • самотні люди літнього віку (60+);
  • одинокі матері, батьки чи опікуни неповнолітніх дітей.

Для реєстрації потрібно звернутися особисто за адресою: вул. Пилипа Орлика, 20/1.

Дніпро та область

Центр підтримки переселенців Краматорського району «МиРазом» у місті Дніпро оголошує відкриття запису на отримання гуманітарної допомоги в межах Всеукраїнського благодійного проєкту «Пакунок Підтримки».

Цей проєкт реалізується завдяки спільним зусиллям українських виробників, міжнародних донорів та благодійних організацій. Видача допомоги у вигляді продуктових наборів та інших необхідних життя речейі здійснюється на базі Центру «МиРазом» за сприяння районної державної та військової адміністрацій.

Для запису телефонуйте за номером, вказаним у оголошенні.

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