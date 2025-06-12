Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Україні видаються на постійній основі низкою благодійних організацій та фондів, повідомляє Politeka.net.
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Суми та область
Гуманітарний штаб надає допомогу соціально вразливим категоріям українців у вигляді гігієнічних наборів. Також тут можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області.
Графік роботи: понеділок — п’ятниця, з 9:00 до 15:00. Адреса: вул. Воскресенська, 16.
Видача гуманітарної допомоги здійснюється двічі на тиждень — у вівторок і п’ятницю. У ці дні:
- Видається 200 талонів у порядку живої черги.
- Додатково вносять до списку 50 матерів для отримання дитячого харчування та підгузків.
- Усі охочі отримати продуктовий набір записуються до списку.
Полтава та область
Продукти можуть отримати кожного дня, крім вихідних днів, у вигляді гарячих обідів. Абонемент на безкоштовні продукти надається тим переселенцям, які належать до однієї з таких категорій:
- багатодітні родини;
- вагітні та жінки, які годують дітей віком до 2 років;
- особи з тяжкими захворюваннями;
- люди з інвалідністю I–II групи;
- самотні люди літнього віку (60+);
- одинокі матері, батьки чи опікуни неповнолітніх дітей.
Для реєстрації потрібно звернутися особисто за адресою: вул. Пилипа Орлика, 20/1.
Дніпро та область
Центр підтримки переселенців Краматорського району «МиРазом» у місті Дніпро оголошує відкриття запису на отримання гуманітарної допомоги в межах Всеукраїнського благодійного проєкту «Пакунок Підтримки».
Цей проєкт реалізується завдяки спільним зусиллям українських виробників, міжнародних донорів та благодійних організацій. Видача допомоги у вигляді продуктових наборів та інших необхідних життя речейі здійснюється на базі Центру «МиРазом» за сприяння районної державної та військової адміністрацій.
Для запису телефонуйте за номером, вказаним у оголошенні.
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