Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров предоставляются украинцам не каждый день.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Украине выдаются на постоянной основе рядом благотворительных организаций и фондов, сообщает Politeka.net.

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Сумы и область

Гуманитарный штаб оказывает помощь социально уязвимым категориям украинцев в виде гигиенических наборов. Также здесь можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области.

График работы: понедельник - пятница, с 9:00 до 15:00. Адрес: ул. Воскресенская, 16.

Выдача гуманитарной помощи осуществляется дважды в неделю - во вторник и пятницу. В эти дни:

Выдается 200 талонов в порядке живой очереди.

Дополнительно вносят в список 50 матерей для получения детского питания и подгузников.

Все желающие получить продуктовый набор записываются в список.

Полтава и область

Продукты могут получить каждый день кроме выходных дней в виде горячих обедов. Абонемент на бесплатные продукты предоставляется тем переселенцам, которые относятся к одной из следующих категорий:

многодетные семьи;

беременные и женщины, кормящие детей младше 2 лет;

лица с тяжелыми заболеваниями;

люди с инвалидностью I–II группы;

одинокие люди пожилого возраста (60+);

одинокие матери, родители или опекуны несовершеннолетних детей.

Для регистрации необходимо обратиться лично по адресу: ул. Филиппа Орлика, 20/1.

Днепр и область

Центр поддержки переселенцев Краматорского района «МиРазом» в городе Днепр объявляет открытие записи на получение гуманитарной помощи в рамках Всеукраинского благотворительного проекта «Упаковка поддержки».

Этот проект реализуется благодаря общим усилиям украинских производителей, международных доноров и благотворительных организаций. Выдача помощи в виде продуктовых наборов и других необходимых жизни вещей осуществляется на базе Центра «МиРазом» при содействии районной государственной и военной администраций.

Для записи звоните по номеру, указанному в объявлении.

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