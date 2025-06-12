Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі поки що не відбулося, проте ситуація на ринку залишається нестабільною, повідомляє Politeka.

З 1 червня річна базова вартість блакитного палива для населення від компанії "Нафтогаз України" становить 7,96 грн за кубометр, як і раніше. Ця компанія обслуговує понад 98% побутових споживачів країни, тобто більше 12 мільйонів домогосподарств.

Інші постачальники пропонують річні ціни в межах від 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Місячні ціни можуть коливатися від 8,46 до 25 грн, залежно від ринкових умов, але базовими залишаються саме річні пропозиції. Компанії не мають права переводити споживачів з річних тарифів на місячні.

У рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом Україна має протягом шести місяців після завершення воєнного стану розробити план лібералізації ринку газу і електроенергії.

Документ передбачає можливе поступове підвищення цін із урахуванням нової тарифної методології та соціальних аспектів. Також планується підтримка енергетичних підприємств за умови наявності бюджетних ресурсів.

Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі поки що не очікується, але мешканцям радять уважно стежити за офіційними повідомленнями, оскільки зміни можуть настати після завершення воєнного стану.

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