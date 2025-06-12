Повышение тарифов на газ в Запорожье пока не произошло, однако ситуация на рынке остается нестабильной, сообщает Politeka.

С 1 июня годовая базовая стоимость голубого топлива для населения от компании "Нефтегаз Украины" составляет 7,96 грн за кубометр по-прежнему. Эта компания обслуживает более 98% бытовых потребителей страны, то есть более 12 миллионов домохозяйств.

Остальные поставщики предлагают годовые цены в пределах от 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Месячные цены могут колебаться от 8,46 до 25 грн в зависимости от рыночных условий, но базовыми остаются именно годовые предложения. Компании не вправе переводить потребителей с годовых тарифов на месячные.

В рамках меморандума с Международным валютным фондом Украина должна в течение шести месяцев после завершения военного положения разработать план либерализации рынка газа и электроэнергии.

Документ предусматривает возможное повышение цен с учетом новой тарифной методологии и социальных аспектов. Также планируется поддержка энергетических предприятий при наличии бюджетных ресурсов.

Повышение тарифов на газ в Запорожье пока не ожидается, но жителям советуют внимательно следить за официальными сообщениями, поскольку изменения могут произойти после завершения военного положения.

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