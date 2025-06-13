Гуманітарна допомога для пенсіонерів доступна для українців у спеціальних благодійних пунктів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Україні роздається благодійними організаціями та фондами, проте часто це відбувається за встановленим графіком, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали для вас важливу інформацію, щодо безоплатної підтримки.

Київ та область

Підтримка надається організаціяєю Святого Егідія. Зазначимо, що спільнота Святого Егідія — християнська організація, офіційно визнана Католицькою Церквою як церковно-громадська світська асоціація. Також у Львові та Івано-Франківську спільнота відкрила центри підтримки для людей, які постраждали від війни.

В межах підтримки українцям видають продуктові та гігієнічні набори. Для того, щоб записатися на отримання підтримки потрібно заповнити форму реєстрації на каналі благодійників у Телеграм.

Миколаїв та область

Гуманітарна допомога для пенсіонерів тут стала частиною нового проєкту «Допомога прифронтовим домогосподарствам», який реалізується у партнерстві з World Food Programme.

Проєкт охоплює території Великоолександрівської громади Херсонщини, а також Первомайської та Шевченківської громад Миколаївщини, де мешканці можуть отримати набори для агровиробництва або грошову підтримку.

Детальніше про програму можна дізнатися за посиланням.

Запоріжжя та область

Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається через проєкти та ініціативи благодійного фонду «Карітас Запоріжжя». Офіси Карітас: вул. Семафорна, 8; Фінальна, 1-Б; Фанатська, 17. Прийом бенефіціарів з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 16:00.

Продуктові та гігієнічні набори доступні за попереднім записом у телеграм-каналі.

Карітас також надає безкоштовні консультації психологів (дорослі та діти) — запис через бот.

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