Гуманитарная помощь для пенсионеров доступна для украинцев в специальных благотворительных пунктах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине раздается благотворительными организациями и фондами, однако это часто происходит по установленному графику, сообщает Politeka.net.

Мы собрали для вас важную информацию о бесплатном содействии.

Киев и область

Поддержка оказывается организацией Святого Эгидия. Отметим, что община Святого Эгидия – христианская организация, официально признанная Католической Церковью как церковно-общественная светская ассоциация. Также во Львове и Ивано-Франковске сообщество открыло центры поддержки для людей, пострадавших от войны.

В рамках содействия украинцам выпускают продуктовые и гигиенические наборы. Для того, чтобы записаться на получение поддержки, нужно заполнить форму регистрации на канале благотворителей в Телеграмм.

Николаев и область

Гуманитарная помощь для пенсионеров здесь стала частью нового проекта «Помощь прифронтовым домохозяйствам», реализуемым в партнерстве с World Food Programme.

Проект охватывает территории Великоалександровского общества Херсонщины, а также Первомайской и Шевченковской общин Николаевщины, где жители могут получить наборы для агропроизводства или денежную поддержку.

Подробнее о программе можно узнать по ссылке.

Запорожье и область

Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется через проекты и инициативы благотворительного фонда «Каритас Запорожье». О фисе Каритас: ул. Семафорная, 8; Финальная, 1-Б; Фанатская, 17. Прием бенефициаров с понедельника по пятницу, с 09:00 до 16:00.

Продуктовые и гигиенические наборы доступны по предварительной записи в телеграмме.

Каритас также предоставляет бесплатные консультации психологов (взрослые и дети) – запись через бот.

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