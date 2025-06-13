Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине раздается благотворительными организациями и фондами, однако это часто происходит по установленному графику, сообщает Politeka.net.
Мы собрали для вас важную информацию о бесплатном содействии.
Киев и область
Поддержка оказывается организацией Святого Эгидия. Отметим, что община Святого Эгидия – христианская организация, официально признанная Католической Церковью как церковно-общественная светская ассоциация. Также во Львове и Ивано-Франковске сообщество открыло центры поддержки для людей, пострадавших от войны.
В рамках содействия украинцам выпускают продуктовые и гигиенические наборы. Для того, чтобы записаться на получение поддержки, нужно заполнить форму регистрации на канале благотворителей в Телеграмм.
Николаев и область
Гуманитарная помощь для пенсионеров здесь стала частью нового проекта «Помощь прифронтовым домохозяйствам», реализуемым в партнерстве с World Food Programme.
Проект охватывает территории Великоалександровского общества Херсонщины, а также Первомайской и Шевченковской общин Николаевщины, где жители могут получить наборы для агропроизводства или денежную поддержку.
Подробнее о программе можно узнать по ссылке.
Запорожье и область
Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется через проекты и инициативы благотворительного фонда «Каритас Запорожье». О фисе Каритас: ул. Семафорная, 8; Финальная, 1-Б; Фанатская, 17. Прием бенефициаров с понедельника по пятницу, с 09:00 до 16:00.
Продуктовые и гигиенические наборы доступны по предварительной записи в телеграмме.
Каритас также предоставляет бесплатные консультации психологов (взрослые и дети) – запись через бот.
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