Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області поки що відкладається, однак уряд вже готує нові правила тарифікації, які можуть вплинути на вартість води та каналізації по всій Україні, повідомляє Politeka.

Міністерство розвитку громад та територій запропонувало зміни до постанови Кабміну №502, яка регулює тарифкацію в умовах воєнного стану. Відповідно до проєкту, органам місцевого самоврядування рекомендується не підвищувати тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення. Рівень вартості має залишитися таким, як був 24 лютого 2022 року.

Водночас, якщо тарифи не зростатимуть, уряд пропонує компенсувати різницю за рахунок місцевих бюджетів. У пояснювальній записці наголошується: без компенсацій підприємства можуть працювати у збиток, що загрожує якістю та стабільністю послуг.

Також у проєкті йдеться про можливість зупинення інвестпрограм у регіонах, де тривають бойові дії, щоб спрямувати кошти на енергоносії.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області наразі залишається питанням майбутніх рішень НКРЕКУ та місцевої влади.

Місцевим жителям рекомендують слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб не пропустити змін у платіжках.

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