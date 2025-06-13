Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области пока откладывается, однако правительство уже готовит новые правила тарификации, которые могут повлиять на стоимость воды и канализации по всей Украине, сообщает Politeka.

Министерство развития общин и территорий предложило изменения в постановление Кабмина №502, регулирующее тарификацию в условиях военного положения. Согласно проекту, органам местного самоуправления рекомендуется не повышать тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения. Уровень стоимости должен остаться таким, как был 24 февраля 2022 года.

В то же время, если тарифы не будут расти, правительство предлагает компенсировать разницу за счет местных бюджетов. В пояснительной записке отмечается: без компенсаций предприятия могут работать в ущерб, что чревато качеством и стабильностью услуг.

Также в проекте говорится о возможности остановки инвестпрограмм в регионах, где продолжаются боевые действия, чтобы направить средства на энергоносители.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области остается вопросом будущих решений НКРЭКа и местных властей.

Местным жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями, чтобы не упустить изменений в платежках.

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