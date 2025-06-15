Адресною допомогою жителям регіону у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати завдяки роботі місцевої благодійної організації, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, як можна отримати підтримку.

Команда волонтерів органызації "Незламний Харків" має власний штаб і склад, займається евакуацією цивільного населення, адресною допомогою жителям регіону у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові, а також постачає медикаменти та обладнання в лікарні.

Окрім цього, організація підтримує військових, тероборону, рятувальників і правоохоронців — забезпечуючи їх технікою, амуніцією, медикаментами та продуктами харчування.

Отримати гуманітарну допомогу від організації можуть:

вагітні жінки, як внутрішньо переміщені, так і місцеві;

батьки з дітьми віком до трьох років;

самотні пенсіонери;

внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій або так званої "сірої зони";

молоді сім’ї;

діти-сироти.

Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові необхідно заповнити онлайн-форму на сайті фонду. Про початок реєстрації організація повідомляє у своїх соціальних мережах.

Зверніть увагу, що гуманітарна допомога видається лише з пункту видачі. Після обробки заявки отримувачеві надсилається SMS-повідомлення з зазначенням індивідуального часу, коли потрібно прибути за допомогою.

Для отримання набору необхідно мати при собі документ, що підтверджує особу та відповідність вказаній категорії.

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