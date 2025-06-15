Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить благодаря работе местной благотворительной организации, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, как можно получить поддержку.
Команда волонтеров организации "Незламний Харків" имеет свой штаб и склад, занимается эвакуацией гражданского населения, адресной помощью жителям региона в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, а также поставляет медикаменты и оборудование в больницы.
Кроме того, организация поддерживает военных, терроборону, спасателей и правоохранителей — обеспечивая их техникой, амуницией, медикаментами и продуктами питания.
Получить гуманитарную помощь могут:
- беременные женщины, как внутри перемещенные, так и местные;
- родители с детьми младше трех лет;
- одинокие пенсионеры;
- внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий или так называемой "серой зоны";
- молодые семьи;
- дети-сироты.
Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове необходимо заполнить онлайн-форму на сайте фонда. О начале регистрации организация сообщает в своих социальных сетях.
Обратите внимание, что гуманитарная помощь выдается только из пункта выдачи. После обработки заявки получателю посылается SMS-сообщение с указанием индивидуального времени, когда нужно прибыть с помощью.
Для получения набора необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и соответствие указанной категории.
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