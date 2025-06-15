Адресной помощью жителям региона в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить благодаря работе местной благотворительной организации, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, как можно получить поддержку.

Команда волонтеров организации "Незламний Харків" имеет свой штаб и склад, занимается эвакуацией гражданского населения, адресной помощью жителям региона в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, а также поставляет медикаменты и оборудование в больницы.

Кроме того, организация поддерживает военных, терроборону, спасателей и правоохранителей — обеспечивая их техникой, амуницией, медикаментами и продуктами питания.

Получить гуманитарную помощь могут:

беременные женщины, как внутри перемещенные, так и местные;

родители с детьми младше трех лет;

одинокие пенсионеры;

внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий или так называемой "серой зоны";

молодые семьи;

дети-сироты.

Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове необходимо заполнить онлайн-форму на сайте фонда. О начале регистрации организация сообщает в своих социальных сетях.

Обратите внимание, что гуманитарная помощь выдается только из пункта выдачи. После обработки заявки получателю посылается SMS-сообщение с указанием индивидуального времени, когда нужно прибыть с помощью.

Для получения набора необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и соответствие указанной категории.

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