Допомога від ООН для пенсіонерів у Сумській області залишиться доступною щонайменше до липня 2025 року.

Допомога від ООН для пенсіонерів у Сумській області надається в межах Всесвітньої продовольчої програми у співпраці з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України, повідомляє Politeka.

Суть ініціативи в тому, що держава разом з міжнародною організацією компенсує різницю між фактичною сумою пенсії чи соціальної підтримки та гарантованим рівнем у 3250 гривень. Якщо, наприклад, літня людина отримує 2800 гривень, то програма додасть ще 450.

Ці кошти приходять так само, як і звичайна пенсія, тобто або на банківську картку, або через Укрпошту. Право на участь мають літні люди, які живуть у зонах активних або можливих бойових дій, зокрема ц у нашому регіоні. Також виплати отримують люди з інвалідністю та особи, які не мають права на пенсію.

Але за умови, що вони не отримували інших виплат від міжнародних організацій або як внутрішньо переміщені особи після 1 березня 2023 року. Якщо хоча б один з цих критеріїв перестає відповідати, виплати припиняються.

Допомога від ООН для пенсіонерів у Сумській області охоплює найвразливіших. Наразі це одна з небагатьох програм, яка діє стабільно та системно у регіонах з підвищеною небезпекою.

Інформація про виплати формується на підставі баз даних Пенсійного фонду. Жодних заяв або додаткових дій з боку отримувачів не потрібно.

Отже, допомога від ООН для пенсіонерів у Сумській області не розв’язує всіх проблем, але хоча б частково зменшує навантаження на людей, які опинилися у складних життєвих умовах.

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