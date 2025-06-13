Помощь от ООН для пенсионеров в Сумской области останется доступной, по меньшей мере, до июля 2025 года.

Помощь от ООН для пенсионеров в Сумской области предоставляется в рамках Всемирной продовольственной программы по сотрудничеству с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины, сообщает Politeka.

Суть инициативы состоит в том, что государство вместе с международной организацией компенсирует разницу между фактической суммой пенсии или социальной поддержки и гарантированным уровнем в 3250 гривен. Если, к примеру, пожилой человек получает 2800 гривен, то программа прибавит еще 450 гривен.

Эти средства приходят так же, как и обычная пенсия, то есть либо на банковскую карту, либо через Укрпочту. Право на участие имеют пожилые люди, живущие в зонах активных или возможных боевых действий, в частности в нашем регионе. Также выплаты получают люди с инвалидностью и лица, не имеющие права на пенсию.

Но при условии, что они не получали иные выплаты от международных организаций или как внутренне перемещенные лица после 1 марта 2023 года. Если хотя бы один из этих критериев перестает удовлетворять, выплаты прекращаются.

Помощь от ООН для пенсионеров в Сумской области охватывает самых уязвимых. Сейчас это одна из немногих программ, действующая стабильно и системно в регионах с повышенной опасностью.

Информация о выплатах формируется из баз данных Пенсионного фонда. Никаких заявлений или дополнительных действий со стороны получателей не требуется.

Следовательно, помощь от ООН для пенсионеров в Сумской области не решает все проблемы, но хотя бы частично уменьшает нагрузку на людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях.

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