Подорожчання бензину в Харкові відображає загальноукраїнські тренди, спричинені зростанням світових цін та внутрішніми витратами на виробництво і логістику.

Подорожчання бензину в Харкові стало помітним у перші дні червня 2025 року, повідомляє Politeka.

За 10 днів середня вартість марки А-95 підскочила на понад 1 грн/літр і досягла майже 55 грн/л, повідомляє Enkorr. Вартість дизельного пального майже не змінилася, а скраплений газ, навпаки, подешевшав на 62 копійки — до 34,21.

Подорожчання бензину у Харкові пов’язують зі зростанням світових цін на нафту до 66-67 доларів за барель, що призвело до зниження прибутковості автозаправок. Так, 11 червня мережі ОККО та WOG підняли ціну на А-95 на 1 грн/л. UPG збільшила вартість стандартного палива на 90 копійок, а фірмового — на 1,40. Інші заправки підвищували розцінки в діапазоні від 30 коп до 1 грн/л.

Щодо дизеля, експерти відзначають, що через вищу рентабельність зростання гуртових цін на 70 копійок не вплинуло на роздрібні. Деякі мережі навіть знизили ціну дизеля на 10 коп– 1 гривню.

Розцінки на скраплений газ істотно впали. Найбільше — на станціях Shell і «Авантаж 7» — на 1,5 гривень літр. На «Укрнафті», Mango, VostokGaz і Rodnik ціна впала на 1-1,25 грн/л. У решти мереж зниження склало 26-90 копійок. Експерти прогнозують подальше падіння вартості скрапленого продукту ще мінімум на 1 гривню літр.

Подорожчання бензину в Харкові відображає загальноукраїнські тренди, спричинені зростанням світових цін та внутрішніми витратами на виробництво і логістику. Ситуація на ринку пального залишається динамічною, тому споживачам варто уважно слідкувати за ціновими змінами.

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