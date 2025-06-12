Подорожание бензина в Харькове отражает общеукраинские тренды, вызванные ростом мировых цен и внутренними затратами на производство и логистику.

Подорожание бензина в Харькове стало заметно в первые дни июня 2025 года, сообщает Politeka.

За 10 дней средняя стоимость марки А-95 подскочила более чем на 1 грн/литр и достигла почти 55 грн/л, сообщает Enkorr. Стоимость дизельного горючего почти не изменилась, а сжиженный газ, напротив, подешевел на 62 копейки — до 34,21.

Подорожание бензина в Харькове связывают с ростом мировых цен на нефть до 66-67 долларов за баррель, что привело к снижению доходности автозаправок. 11 июня сети ОККО и WOG подняли ценник на А-95 на 1 грн/л. UPG увеличила стоимость стандартного топлива на 90 копеек, а фирменного – на 1,40. Остальные заправки повышали расценки в диапазоне от 30 коп до.

Относительно дизеля, эксперты отмечают, что из-за более высокой рентабельности рост оптовых цен на 70 копеек не повлиял на розничные. Некоторые сети даже снизили ценник дизеля на 10 коп – 1 гривну.

Расценки на сжиженный газ существенно упали. Больше всего – на станциях Shell и «Авантаж 7» – на 1,5 гривен литр. На "Укрнефти", Mango, VostokGaz и Rodnik цена упала на 1-1,25 грн/л. У остальных сетей снижение составило 26-90 копеек. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение стоимости сжиженного продукта еще минимум на 1 гривну литр.

Подорожание бензина в Харькове отражает общеукраинские тренды, вызванные ростом мировых цен и внутренними затратами на производство и логистику. Ситуация на рынке горючего остается динамичной, поэтому потребителям следует внимательно следить за ценовыми изменениями.

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