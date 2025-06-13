Допомога від ООН для пенсіонерів у Миколаївській області передбачає компенсацію, яка доповнює наявні виплати до рівня у 3250 гривень, повідомляє Politeka.

Гроші виплачує Всесвітня продовольча програма, у співпраці з Мінсоцполітики та Пенсійним фондом України. Отримати гроші від ООН для пенсіонерів у Миколаївській області можуть не лише літні люди, а й особи без пенсійного забезпечення та люди з інвалідністю, які живуть на прифронтових територіях.

За офіційними даними, щомісяця підтримку отримують близько 315 тисяч українців, а загальна сума допомоги сягає понад 216 мільйонів гривень. Підтримку можуть отримати літні люди, чия загальна пенсія з усіма надбавками не дотягує до 3250 гривень, і які не мали інших виплат від держави або міжнародних організацій із березня 2023 року.

Важливо, щоб людина жила в одному із чітко визначених регіонів, на які поширюється ініціатива. Допомога від ООН для пенсіонерів у Миколаївській області охоплює також людей з інвалідністю, у тому числі дітей, які не мають права на пенсію, а соціальні виплати у них нижчі за зазначену суму.

Якщо вони не отримували інших форм підтримки і мешкають у регіоні, де зберігається ризик бойових дій, кошти надійдуть автоматично. Підтримка надходитиме тими ж каналами, що й пенсія: або на картку, або через Укрпошту.

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