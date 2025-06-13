Помощь от ООН для пенсионеров в Николаевской области продлится по меньшей мере до завершения следующего месяца.

Помощь от ООН для пенсионеров в Николаевской области предусматривает компенсацию, которая дополняет имеющиеся выплаты до уровня 3250 гривен, сообщает Politeka.

Деньги выплачивает Всемирная продовольственная программа в сотрудничестве с Минсоцполитики и Пенсионным фондом Украины. Получить денги от ООН для пенсионеров в Николаевской области могут не только пожилые люди, но и лица без пенсионного обеспечения и люди с инвалидностью, проживающие на прифронтовых территориях.

По официальным данным, ежемесячно поддержку получают около 315 тысяч украинцев, а общая сумма помощи составляет более 216 миллионов гривен. Поддержку могут получить пожилые люди, чья общая пенсия со всеми надбавками не дотягивает до 3250 гривен, и у которых не было других выплат от государства или международных организаций с марта 2023 года.

Важно, чтобы человек жил в одном из четко определенных регионов, на которые распространяется инициатива. Помощь от ООН для пенсионеров в Николаевской области охватывает также людей с инвалидностью, в том числе детей, не имеющих права на пенсию, а социальные выплаты у них ниже указанной суммы.

Если они не получали других форм поддержки и проживают в регионе, где сохраняется риск боевых действий, то средства поступят автоматически. Поддержка будет поступать по тем же каналам, что и пенсия: либо на карточку, либо через Укрпочту.

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