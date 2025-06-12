Подорожчання хліба в Харкові відображає загальноукраїнську тенденцію підвищення вартості основних продуктів через зростання витрат на виробництво та логістику.

Подорожчання хліба в Харкові стало помітним у червні 2025 року, повідомляє Politeka.

Про це свідчать дані з порталу «Мінфін» та локальних супермаркетів.

Так, за інформацією ресурсу, батон "Рум’янець нарізка" 450 г коштує наразі 27,90 грн, що на 1,20 більше, ніж місяць тому. Найвища ціна зафіксована у Metro. Для порівняння: у травні середня ціна була 27,46 гривень.

Більше зростання спостерігається на хліб пшеничний нарізка (650 г) — зараз він коштує 49,49 гривень, хоча в травні його можна було придбати в середньому за 43,65. Найдорожча пропозиція — у Novus.

Найменше подорожчання зафіксовано на житній Riga Бородинівський (300 г) — його вартість коливається в межах 44,90–47,70 грн, залежно від торгової мережі. За місяць вартість зросла лише на 0,93 гривень.

У харківських магазинах мережі «Рост» актуальні ціни на популярні хлібобулочні вироби наступні: "Салтівський" РОМА 400 г — 24,50 грн

— "Козацький" 400 г — 29,00

— тостовий 350 г — 20,00

Подорожчання хліба в Харкові відображає загальноукраїнську тенденцію підвищення вартості основних продуктів через зростання витрат на виробництво та логістику.

Споживачам рекомендують стежити за змінами цін, адже ситуація на ринку може залишатися нестабільною й надалі.

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