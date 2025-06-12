Подорожание хлеба в Харькове отражает общеукраинскую тенденцию повышения стоимости основных продуктов из-за роста затрат на производство и логистику.

Подорожание хлеба в Харькове стало заметно в июне 2025 года, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют данные с портала Минфин и локальных супермаркетов.

Так, по информации ресурса, батон "Румянец нарезка" 450 г стоит сейчас 27,90 грн , что на 1,20 больше, чем месяц назад. Самая высокая цена зафиксирована у Metro. Для сравнения: в мае средняя цена была 27,46 грн .

Больший рост наблюдается на хлеб пшеничная нарезка (650 г) — сейчас он стоит 49,49 гривен , хотя в мае его можно было приобрести в среднем за 43,65 . Самое дорогое предложение – у Novus.

Меньшее подорожание зафиксировано на ржаной Riga Бородиновский (300 г) — его стоимость колеблется в пределах 44,90–47,70 грн в зависимости от торговой сети. За месяц стоимость выросла всего на 0,93 гривен .

В харьковских магазинах сети «Рост» актуальные цены на популярные хлебобулочные изделия

"Салтовский" РОМА 400 г — 24,50 грн

— "Казацкий" 400 г - 29,00

- тостовый 350 г - 20,00

Подорожание хлеба в Харькове отражает общеукраинскую тенденцию повышения стоимости основных продуктов из-за роста затрат на производство и логистику.

Потребителям рекомендуют следить за изменениями цен, ведь ситуация на рынке может оставаться нестабильной и дальше.

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