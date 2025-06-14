Допомога від ООН для пенсіонерів у Харківській області залишатиметься доступною ще як мінімум до кінця липня.

Допомога від ООН для пенсіонерів у Харківській області передбачає щомісячну виплату, яка покриває різницю між уже нарахованими державними коштами і сумою 3250 гривень, повідомляє Politeka.

Як інформує ПФУ, виплати призначені тим, хто отримує мінімальну пенсію або має інвалідність. Реєструватися не потрібно, гроші надійдуть автоматично.

Йдеться про адресну підтримку від Всесвітньої продовольчої програми. Проєкт втілюється у партнерстві з Міністерством соцполітики та Пенсійним фондом України. Нині таку підтримку щомісяця отримує близько 315 тисяч осіб, і загальна сума виплат складає понад 216 мільйонів гривень.

У програмі беруть участь люди похилого віку, які проживають у районах, де йдуть активні бойові дії, або вони потенційно можуть там початися. Якщо розмір пенсії разом з усіма доплатами менший за 3250 гривень, і людина не отримувала інших виплат від міжнародних організацій чи держави (як ВПО) з березня 2023 року — вона автоматично підпадає під програму.

Допомога від ООН для пенсіонерів у Харківській області також поширюється на людей з інвалідністю, які не мають права на пенсію або отримують мінімальну соціальну підтримку.

Допомога від ООН для пенсіонерів у Харківській області виплачується без додаткових заяв чи заповнення анкет. Гроші надходять так само, як і звичайна пенсія — на картку або через Укрпошту. І хоча програма охоплює велику кількість людей, отримати її можуть лише ті, хто справді належить до найбільш вразливих категорій.

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