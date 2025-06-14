Помощь от ООН для пенсионеров в Харьковской области будет оставаться доступной еще как минимум до конца июля.

Помощь от ООН для пенсионеров в Харьковской области предусматривает ежемесячную выплату, покрывающую разницу между уже начисленными государственными средствами и суммой 3250 гривен, сообщает Politeka.

Как сообщает ПФУ, выплаты назначены тем, кто получает минимальную пенсию или имеет инвалидность. Регистрироваться не нужно, деньги поступят автоматически.

Речь идет об адресной поддержке Всемирной продовольственной программы. Проект реализуется в партнерстве с Министерством соцполитики и Пенсионным фондом Украины. В настоящее время такая поддержка ежемесячно получает около 315 тысяч человек, и общая сумма выплат составляет более 216 миллионов гривен.

В программе принимают участие пожилые люди, проживающие в районах, где идут активные боевые действия, или они могут там начаться. Если размер пенсии вместе со всеми доплатами меньше 3250 гривен, и человек не получал других выплат от международных организаций или государства (как ВПЛ) с марта 2023 года — он автоматически подпадает под программу.

Помощь от ООН для пенсионеров в Харьковской области также распространяется на людей с инвалидностью, не имеющих права на пенсию или получающих минимальную социальную поддержку.

Помощь от ООН для пенсионеров в Харьковской области выплачивается без дополнительных заявлений или заполнения анкет. Деньги поступают так же, как и обычная пенсия — на карту или через Укрпочту. И хотя программа охватывает множество людей, получить ее могут только те, кто действительно принадлежит к наиболее уязвимым категориям.

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