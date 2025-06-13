Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові припиняється, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харкові від Всесвітньої продовольчої програми ООН виплачується українцям, які відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Розмір цієї виплати залежить від суми нарахованої пенсії: вона становитиме різницю між 3250 гривень і фактичною сумою пенсійних нарахувань.

Які умови потрібно виконати

Щоб претендувати на грошову допомогу для пенсіонерів у Харкові, необхідно одночасно відповідати трьом умовам:

Проживання в зоні бойових дій або прифронтових територіях.

Розмір пенсії не перевищує 3250 грн.

Відсутність будь-яких інших міжнародних виплат, а також допомоги для ВПО, починаючи з 1 березня 2023 року.

Зверніть увагу: виплата припиняється, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

Хто ще може отримати

Окрім пенсіонерів, право мають також:

особи з інвалідністю (як дорослі, так і діти);

громадяни, які не мають права на пенсію,

— за умови, що вони одночасно відповідають визначеним критеріям.

Як подати заявку на грошову допомогу для пенсіонерів у Харкові

Звертатися до Пенсійного фонду не потрібно — нарахування відбувається автоматично.

Всесвітня продовольча програма ООН використовує дані з баз Пенсійного фонду України для визначення отримувачів. Тож, якщо ви або ваші близькі відповідаєте умовам, просто стежте за надходженням коштів на свою пенсійну картку.

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