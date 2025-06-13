Денежная помощь для пенсионеров в Харькове прекращается, если пенсионер перестает отвечать хотя бы одному из указанных условий.

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове от Всемирной продовольственной программы ООН выплачивается украинцам, отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Размер этой выплаты зависит от суммы начисленной пенсии: она составит разницу между 3250 гривен и фактической суммой пенсионных начислений.

Какие условия нужно выполнить

Чтобы претендовать на денежную помощь для пенсионеров в Харькове, необходимо одновременно отвечать трем условиям:

Проживание в зоне боевых действий или при фронтовых территориях.

Размер пенсии не превышает 3250 грн.

Отсутствие каких-либо других международных выплат, а также пособий для ВПЛ, начиная с 1 марта 2023 года.

Обратите внимание: выплата прекращается, если украинец перестает отвечать хотя бы на одном из указанных условий.

Кто еще может получить

Кроме того, право имеют также:

лица с инвалидностью (как взрослые, так и дети);

граждане, не имеющие права на пенсию,

при тои, что они одновременно соответствуют определенным критериям.

Как подать заявку на денежную помощь для пенсионеров в Харькове

Обращаться в ПФУ не нужно – начисление происходит автоматически.

Всемирная продовольственная программа ООН использует данные баз Пенсионного фонда Украины для определения получателей. Итак, если вы или ваши близкие отвечаете условиям, просто следите за поступлением средств на свою карточку.

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