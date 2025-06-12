У непростих умовах війни питання допомоги від ООН для пенсіонерів у Запорізькій області як ніколи актуальне.

Допомога від ООН для пенсіонерів у Запорізькій області допомагає багатьом місцевим зводити кінці з кінцями, повідомляє Politeka.

Допомога від ООН для пенсіонерів у Запорізькій області надається в межах програми Всесвітньої продовольчої програми. Грошові виплати також отримують люди з інвалідністю та громадяни, які не мають права на пенсію.

Програма подовжена до кінця липня 2025 року, а отже ще протягом кількох місяців найбільш вразливі категорії зможуть розраховувати на додаткову підтримку.

У повідомленні Пенсійного фонду йдеться про те, що щомісяця понад 315 тисяч українців одержують разом близько 216 мільйонів гривень. Принцип простий: організація доплачує різницю між тією сумою, яку людина вже отримує, та фіксованим мінімумов у 3250 грн.

Що важливо, допомога від ООН для пенсіонерів у Запорізькій області нараховується автоматично. Нікому не потрібно заповнювати додаткові анкети, писати заяви чи стояти в чергах. Все приходить так само, як і звичайні пенсії чи соцвиплати, на банківську картку або через Укрпошту.

Ця ініціатива охоплює жителів тих регіонів, де ситуація лишається особливо напруженою. У пріоритеті регіони, що межують із лінією фронту або мають підвищений рівень загроз.

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