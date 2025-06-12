В непростых условиях войны вопрос помощи ООН для пенсионеров в Запорожской области как никогда актуален.

Помощь от ООН для пенсионеров в Запорожской области помогает многим местным сводить концы с концами, сообщает Politeka.

Помощь от ООН для пенсионеров в Запорожской области предоставляется в рамках программы Всемирной продовольственной программы. Денежные выплаты также получают люди с инвалидностью и граждане, не имеющие права на пенсию.

Программа продлена до конца июля 2025 года, а значит, еще в течение нескольких месяцев наиболее уязвимые категории смогут рассчитывать на дополнительную поддержку.

В сообщении Пенсионного фонда говорится, что ежемесячно свыше 315 тысяч украинцев получают вместе около 216 миллионов гривен. Принцип прост: организация доплачивает разницу между той суммой, которую человек уже получает, и фиксированным минимумом в 3250 грн.

Что важно, помощь от ООН для пенсионеров в Запорожской области начисляется автоматически. Никому не нужно заполнять дополнительные анкеты, писать заявления или стоять в очередях. Все приходит так же, как и обычные пенсии или соцвыплаты, на банковскую карту или через Укрпочту.

Эта инициатива охватывает жителей регионов, где ситуация остается особенно напряженной. В приоритете регионы, граничащие с линией фронта или имеющие повышенный уровень угроз.

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