Помощь от ООН для пенсионеров в Запорожской области помогает многим местным сводить концы с концами, сообщает Politeka.
Помощь от ООН для пенсионеров в Запорожской области предоставляется в рамках программы Всемирной продовольственной программы. Денежные выплаты также получают люди с инвалидностью и граждане, не имеющие права на пенсию.
Программа продлена до конца июля 2025 года, а значит, еще в течение нескольких месяцев наиболее уязвимые категории смогут рассчитывать на дополнительную поддержку.
В сообщении Пенсионного фонда говорится, что ежемесячно свыше 315 тысяч украинцев получают вместе около 216 миллионов гривен. Принцип прост: организация доплачивает разницу между той суммой, которую человек уже получает, и фиксированным минимумом в 3250 грн.
Что важно, помощь от ООН для пенсионеров в Запорожской области начисляется автоматически. Никому не нужно заполнять дополнительные анкеты, писать заявления или стоять в очередях. Все приходит так же, как и обычные пенсии или соцвыплаты, на банковскую карту или через Укрпочту.
Эта инициатива охватывает жителей регионов, где ситуация остается особенно напряженной. В приоритете регионы, граничащие с линией фронта или имеющие повышенный уровень угроз.
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