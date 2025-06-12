Відключення газу в Чернівецькій області є плановим кроком для підтримання стабільного і безпечного газопостачання всім споживачам регіону.

Філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомляє про відключення газу в Чернівецькій області, передає Politeka.

Планове відключення пов’язане з технічним обслуговуванням та ремонтом магістральних газопроводів у Клішковецькій територіальній громаді Дністровського району.

З 2 по 3 липня 2025 року тимчасово без газопостачання залишаться села Блищадь, Гринячка, Зелена Липа, Клішківці, Корнешти, Малинці, Млинки, Перебиківці, Поляна, Рухотин, Санківці та Шилівці. Відновлення газопостачання заплановано на 15:00 3 липня.

Такі заходи є необхідними для забезпечення надійної та безпечної роботи газових мереж, а також для профілактики можливих аварійних ситуацій. Місцевих мешканців просять поставитися з розумінням до цих тимчасових незручностей та перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами.

Для безпеки споживачів газопостачання відновлять лише за умови присутності мешканців у їхніх помешканнях. Представники Чернівецької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» забезпечать оперативний доступ до газових приладів для проведення робіт.

Відключення газу в Чернівецькій області є плановим кроком для підтримання стабільного і безпечного газопостачання всім споживачам регіону.

Для додаткової інформації та оперативних оновлень мешканцям рекомендують слідкувати за офіційними повідомленнями.

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