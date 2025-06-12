Відключення газу в Чернівцях є важливим кроком до забезпечення стабільного функціонування критичної інфраструктури.

Відключення газу в Чернівцях відбудеться у четвер, 13 червня, передає Politeka.

Чернівецька філія «Газмережі» інформує про аварійне припинення розподілу блакитного палива в обласному центрі.

У зв’язку з ліквідацією аварійної ситуації на газопроводі середнього тиску, у четвер, 13 червня 2025 року, з 9:00 до 18:00, буде тимчасово обмежено газопостачання для споживачів на наступних вулицях міста:

Рокитнянська

Вільховецька

Нова

1 пров. Рокитнянський

Ягідна

Хмелівська

Новожучківська

Робоча

Слобідська

Хотинська (будинки № 16а-38)

Чернівецька філія «Газмережі» наполегливо просить споживачів природного газу, що мешкають за вказаними адресами, перекрити крани на опусках перед газовими приладами та утриматися від їхнього використання до моменту відновлення газопостачання та завершення всіх робіт.

Дотримання цих рекомендацій є вкрай важливим для забезпечення вашої безпеки.

Будьте уважні, сплануйте свої побутові потреби заздалегідь та подбайте про альтернативні джерела обігріву чи приготування їжі на період відсутності газопостачання.

Відключення газу в Чернівцях є важливим кроком до забезпечення стабільного функціонування критичної інфраструктури, що гарантує комфорт та безпеку для всіх споживачів цього міста.

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