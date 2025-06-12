Отключение газа в Черновцах произойдет в четверг, 13 июня, сообщает Politeka.

Черновицкий филиал «Газсети» информирует об аварийном прекращении распределения голубого топлива в областном центре.

В связи с ликвидацией аварийной ситуации на газопроводе среднего давления, в четверг, 13 июня 2025 года, с 9:00 до 18:00 , будет временно ограничено газоснабжение для потребителей на следующих улицах города:

Ракитнянская

Ольховецкая

Нова

1 пер. Ракитнянский

Ягодно

Хмелевская

Новожучковская

Рабочая

Слободская

Хотинская (дома № 16а-38)

Черновицкий филиал «Газсети» настоятельно просит потребителей природного газа, проживающих по указанным адресам, перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и удержаться от их использования до момента возобновления газоснабжения и завершения всех работ.

Соблюдение этих рекомендаций крайне важно для обеспечения вашей безопасности.

Будьте внимательны, спланируйте свои бытовые потребности заранее и позаботьтесь об альтернативных источниках обогрева или приготовления пищи на период отсутствия газоснабжения.

Отключение газа в Черновцах является важным шагом в обеспечении стабильного функционирования критической инфраструктуры, что гарантирует комфорт и безопасность всех потребителей этого города.

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