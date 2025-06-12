Отключение газа в Черновицкой области является плановым шагом для поддержки стабильного и безопасного газоснабжения всем потребителям региона.

Филиал ООО «Газораспределительные сети Украины» сообщает об отключении газа в Черновицкой области, передает Politeka.

Плановое отключение связано с техническим обслуживанием и ремонтом магистральных газопроводов в Клишковецкой территориальной общине Днестровского района.

Со 2 по 3 июля 2025 года временно без газоснабжения останутся села Блищадь, Гринячка, Зеленая Липа, Клишковцы, Корнешты, Малинцы, Млынки, Перебыковцы, Поляна, Рухотин, Санковцы и Шиловцы. Возобновление газоснабжения намечено на 15:00 3 июля.

Такие меры необходимы для обеспечения надежной и безопасной работы газовых сетей, а также для профилактики возможных аварийных ситуаций. Местных жителей просят отнестись с пониманием к этим временных неудобств и перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами.

Для безопасности потребителей газоснабжение восстановят только при условии присутствия жильцов в их жилищах. Представители Черновицкого филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» обеспечат оперативный доступ к газовым приборам для проведения работ.

Отключение газа в Черновицкой области является плановым шагом для поддержки стабильного и безопасного газоснабжения всем потребителям региона.

Для получения дополнительной информации и оперативных обновлений жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями.

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