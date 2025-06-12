Відключення води в Харкові проводиться задля безпеки мешканців та відновлення нормального функціонування водопровідних систем.

Відключення води в Харкові торкнулося двох адрес у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на внутрішньобудинкових системах холодного та гарячого водопостачання, повідомляє Politeka.

За інформацією комунальних служб, на вулиці Дерев’янка, 7 зафіксовано дефект у квартирі, внаслідок чого абонент самостійно перекрив холодну воду на стояку, що обслуговує 9 квартир. Ремонт на об’єкті розпочались 12 червня 2025 року о 09:10, завершення заплановано на 17:00 13.06. Виконавець робіт — КП «Харківводоканал».

Ще один випадок аварійного втручання зафіксовано за адресою вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 18-Г. Тут виявлено пошкодження внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання. У зв’язку з цим було відключено подачу гарячої води у під’їзді №1, зокрема у квартирах 2, 5, 8, 11 та 14.

Аварійні роботи тривають з вечора 11 червня (21:36) і планується, що завершаться 30 червня о 18:01. Роботи виконує КП «ХТМ».

Відключення води в Харкові проводиться задля безпеки мешканців та відновлення нормального функціонування водопровідних систем. Містян просять поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.

У разі виникнення нових випадків, комунальні служби будуть оперативно інформувати мешканців.

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