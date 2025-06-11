Безкоштовне житло для ВПО у Харкові доступне обмеженій кількості людей, тож зацікавленим рекомендується звертатися без зволікань.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові пропонують небайдужі громадяни, які готові надати кімнати або частину будинку в користування на безоплатній основі, повідомляє Politeka.

Зокрема, один із варіантів – окрема кімната у трикімнатній квартирі біля метро Масельського. Власник – ветеран ЗСУ – зазначає, що оплата за проживання не потрібна, умови передбачають поділ витрат на продукти та участь у прибиранні. Проживання розраховане на дівчину.

Інша пропозиція передбачає надання житла у приватному будинку в передмісті Харкова в обмін на допомогу по господарству. Додатково можлива підтримка продуктами харчування та сприяння в пошуку роботи.

Ще один варіант – безкоштовна кімната в приватному будинку в районі Соснової гірки, яка пропонується жінці. Проживання без оплати, умови та тривалість уточнюються за контактним телефоном.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові доступне обмеженій кількості людей, тож зацікавленим рекомендується звертатися без зволікань та уточнювати актуальні умови розміщення у власників.

Формат проживання та побутові умови можуть відрізнятися залежно від конкретної пропозиції. Контактна інформація надається безпосередньо для уточнення деталей розміщення та вимог до співмешкання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.