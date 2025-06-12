Отключение воды в Харькове производится по безопасности жителей и восстановлению нормального функционирования водопроводных систем.

Отключение воды в Харькове затронуло два адреса в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на внутридомовых системах холодного и горячего водоснабжения, сообщает Politeka.

По информации коммунальных служб, на улице Деревянко, 7 зафиксирован дефект в квартире, в результате чего абонент самостоятельно перекрыл холодную воду на стояке, обслуживающей 9 квартир. Ремонт на объекте начались 12 июня 2025 в 09:10, завершение запланировано на 17:00 13.06 Производитель работ – КП «Харьковводоканал».

Еще один случай аварийного вмешательства зафиксирован по адресу ул. Гвардейцев-Широнинцев, дом. 18-Г. Здесь обнаружены повреждения внутридомовой системы горячего водоснабжения. В связи с этим была отключена подача горячей воды в подъезде №1, в том числе в квартирах 2, 5, 8, 11 и 14.

Аварийные работы продолжаются с вечера 11 июня (21.36) и планируется, что завершатся 30 июня в 18.01. Работы выполняет КП "ХТМ".

Отключение воды в Харькове производится по безопасности жителей и восстановлению нормального функционирования водопроводных систем. Жителей города просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

В случае возникновения новых случаев коммунальные службы будут оперативно информировать жителей.

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