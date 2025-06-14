У 2025 році держава продовжує надавати грошову допомогу для ВПО у Харкові на покриття витрат на проживання.

Грошова допомога для ВПО продовжуэ виплачуватись переселенцям у 2025 році, існують категорії українців, яким виплати продовжують автоматично в Харкові, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

У 2025 році держава продовжує надавати грошову допомогу для ВПО у Харкові на покриття витрат на проживання. Розмір щомісячної фінансової виплати залишається незмінним: 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для дітей і осіб з інвалідністю.

Оформити таку грошову допомогу для ВПО можна через застосунок «Дія», у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), органах соціального захисту населення або в виконавчих органах місцевих рад — сільських, селищних чи міських.

Тривалість виплат становить шість місяців. Після цього періоду автоматичне продовження виплат в Харкові передбачене лише для найуразливіших категорій населення:

пенсіонерів із пенсією, що не перевищує 9444 гривні;

людей з інвалідністю I або II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, а також тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 23 років, а також для батьків-вихователів і прийомних батьків.

Якщо середньомісячний дохід на одного члена родини не перевищує 9444 гривні, є можливість подати заяву для продовження виплат.

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