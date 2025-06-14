Денежная помощь для ВПЛ продолжает выплачиваться переселенцам в 2025 году, существуют категории украинцев, которым выплаты продолжают автоматически в Харькове, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что об этом известно.
В 2025 году государство продолжает оказывать денежную помощь для ВПЛ в Харькове на покрытие расходов на проживание. Размер ежемесячной финансовой выплаты остается неизменным: 2000 грн. для взрослых и 3000 грн. для детей и лиц с инвалидностью.
Оформить такую денежную помощь для ВПЛ можно через приложение «Действие», в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), органах социальной защиты населения или в исполнительных органах местных советов — сельских, поселковых или городских.
Продолжительность начисления составляет шесть месяцев. После этого периода автоматическое продление выплат в Харькове предусмотрено только для самых уязвимых категорий населения:
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пенсионеров с пенсией, не превышающей 9444 гривны;
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людей с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также тяжелобольных детей;
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детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 23 лет, а также для родителей-воспитателей и приемных родителей.
Если среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 9444 грн, есть возможность подать заявление для продления выплат.
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