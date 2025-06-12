Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Україні та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди в Україні обіцяє переважно дощові та хмарні умови, попри окремі прояснення на півдні та заході, повідомляє Politeka.

У п'ятницю, 13 червня, дощі з грозами очікуються у Харкові, Києві та Львові, натомість Одесу омине негода — там утримається сухість.

Харків зустріне п’ятницю зливами з грозами вже зранку. Температура коливатиметься від +11°C вранці до +18°C вдень. У суботу дощі дещо вщухнуть, але не припиняться, а в неділю знову посиляться вдень. Температура поступово підвищуватиметься до +20°C.

У Києві 13 червня буде хмарно з опадами протягом усього дня, які почнуть слабшати лише ввечері. У суботу можливі короткочасні опади, а в неділю — сухо, хоч і похмуро. Найвища температура — до +22°C у неділю вдень.

На півдні, в Одесі, утримаються стабільні умови: без опадів, з ясним ранком та вечором. Від +15°C уночі до +23°C вдень. Усі три дні будуть теплими й комфортними.

Львів зустріне п’ятницю хмарами, а після обіду можливий дощ. У суботу вологість збережеться, проте в неділю на мешканців та гостей міста чекає сонячний, ясний день. Температура сягатиме +22°C.

Народні прикмети пов’язують ці дні з прогнозами врожаю: якщо багато роси — чекай спеки; якщо довго кує зозуля — умови будуть теплими.

Відтак, прогноз погоди в Україні свідчить: до кінця тижня варто очікувати нестабільні погодні умови з дощами та короткочасними проясненнями.

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